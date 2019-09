Het succes van ‘Blik bij glas’ zorgt bij Avri voor problemen

Minecraft­wed­strijd rond Slot Loevestein

16 september POEDEROIJEN - Wie kan Slot Loevestein zo goed mogelijk nabouwen in het populaire spel Minecraft? Daar draait het om bij de wedstrijd die Slot Loevestein en GeoFort in Herwijnen uitschrijven. Doel van de wedstrijd is om jeugd enthousiast te maken voor cultureel erfgoed in hun eigen omgeving.