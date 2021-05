Het weven onder de knie krijgen met alpacawol; het kan in Zaltbommel

In het winkelpand aan de Zaltbommelse Waterstraat, waar de sociale textielwerkplaats recent is neergestreken, legt Lennart Puijker (29) de laatste hand aan de opbouw van een imposant weefgetouw. Even later vlecht hij behendig de inslagdraad door de kettingdraden om te laten zien hoe het weven in zijn werk gaat.

,,Het is een ambacht waarvoor je de nodige ervaring moet opdoen”, weet hij. ,,Ik ben er een jaar geleden mee begonnen en ben er helemaal aan verslingerd. Prachtig om lappen stof te maken waarmee anderen straks aan de slag gaan”, aldus de Bommelaar die twee dagen per week als vrijwilliger bij ‘Elliz’ werkt en de kost verdient als bureauredacteur bij een boekenuitgeverij.

Fijne kneepjes

Samen met stadgenote Pink Docters van Leeuwen (70) start hij een leerproject op. Iedereen die het vak wil leren, mag bij hen aankloppen om plaats te nemen achter het weefgetouw en te ontdekken of het iets voor haar of hem is. Zo ja, dan kan men worden ingewijd in de fijne kneepjes van het vak. De gepensioneerde onderwijzeres beoefent de hobby al enkele jaren en voor haar kent het weefwerk geen geheimen meer. ,,We hopen dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen zich melden”, zegt ze. ,,Er wordt zo gauw gedacht dat het een typisch vrouwending is, maar in het Midden-Oosten zijn het juist de mannen die achter het weefgetouw zitten. Spierkracht is er niet voor nodig, wel gevoel voor de specifieke techniek.” Net als haar jonge kompaan staat ze twee dagen per week klaar om nieuwkomers te begeleiden.

Quote Het is een natuurpro­duct met prima eigenschap­pen, isolerend en antialler­geen Pink Docters van Leeuwen, Elliz in Company

,,Het bijzondere aan ons project is dat we met wol van alpaca’s gaan werken”, aldus het creatieve tweetal. De alpaca, een klein lid van de lama-familie, wordt in het Andesgebergte vooral gehouden voor de wol. De laatste jaren groeit de belangstelling voor het dier ook in ons land. In Haaften is een alpacaboerderij waarvan ze de wol betrekken. Docters van Leeuwen: ,,Het is een natuurproduct met prima eigenschappen, isolerend en antiallergeen. We verven het niet, maar verwerken het in de originele kleuren die variëren van wit tot grijs en van bruin tot zwart. De wol wordt gesponnen in België en komt in kluwens naar ons toe.” Eindproducten, onder meer in de vorm van shawls, worden straks verkocht in de winkel.

Veel aanmeldingen

Met het weefproject heeft Elliz in Company er een activiteit en een aantrekkelijk verkoopartikel bij gekregen. Bij de maatschappelijke onderneming, die sinds 2015 bestaat, zijn wekelijks circa 40 vrijwilligers in de weer met textielwerk. Wie belangstelling heeft voor het weven, kan zich aanmelden via info@ellizincompany.nl. Hoewel het startschot nog niet gegeven is, zijn er al veel aanmeldingen. ,,Leuk dat steeds meer jonge mensen zich voor het ambacht interesseren”, vindt Lennart Puijker.