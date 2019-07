Historische foto’s gezocht van verdwenen bouwwerkje rozentuin Neerijnen

In de rozentuin van Neerijnen heeft tot 1968 een bouwwerkje gestaan. De fundamenten hiervan zijn nog zichtbaar, maar het is niet bekend hoe dit bouwwerkje er precies uit heeft gezien. GLK is nu op zoek naar oude foto’s en informatie.

Plan om bouwwerk te herstellen

Daarnaast hoopt GLK dat er mensen zich melden die nog weten wat er gestaan heeft. De oude foto’s en verhalen zijn nodig om een beeld te kunnen vormen van de historische situatie.



Mogelijk wordt op termijn het bouwwerkje op een of andere wijze teruggebracht of verbeeld, net zoals de rozentuin die zes jaar geleden in oude luister is hersteld.



Mensen die informatie of foto's hebben, kunnen contact opnemen met Gerrit Pleijter, projectleider Geldersch Landschap & Kasteelen, via g.pleijter@glk.nl.