Hobbels in stroomnet rond Zaltbommel zijn niet te omzeilen

Dat meldt Liander in een recente tweewekelijkse update over congestie - opstopping- op het stroomnet. Aan het begin van het jaar was al duidelijk dat teruglevering van stroom in en rond Zaltbommel niet meer zo makkelijk ging. Dat is in de tussentijd dus een graadje erger geworden. De maximale capaciteit van onderstation Zaltbommel aan de Bommelsekade is bereikt. In het tweede kwartaal van 2023 moet het euvel zijn verholpen, meldt Liander in een onderzoek naar de overbelasting. Op de site van Liander wordt echter al gesproken over eind 2024.

Werkzaamheden uitgelopen

Liander zag de problemen al voor 2019 aankomen. Toen is begonnen met investering in en uitbreiding van alle verdeelstations in de Bommelerwaard en Neerijnen. In Velddriel zijn de werkzaamheden een maand geleden afgerond. Waar Liander tegenaan liep was dat werkzaamheden aan verdeelstation De Epen aan de Middelkampseweg bij Nieuwaal zijn uitgelopen. Daardoor was overbelasting van het net rond Zaltbommel niet meer te voorkomen.

Overbelasting is overigens niet zonder risico. ‘Als de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet wordt overschreden, vallen onderdelen van het net uit of raakt het beschadigd.’

Extra zware stroomkabel

Het onderstation bij Zaltbommel wordt nu verzwaard en tussen de Mertstraat en de Van Heemstraweg bij Zuilichem is verzwaard van een zogeheten regelstation tot onderstation. Daartussen is een extra zware stroomkabel gelegd. Als die is aangesloten op het onderstation bij Zaltbommel, kunnen er weer nieuwe klanten worden aangesloten, belooft Liander.

In het filmpje legt een medewerkster van Liander uit wat de situatie is bij het onderstation in Zaltbommel.



