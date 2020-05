Hoe de SS de Sint-Maarten in Zaltbommel voor propaganda gebruikte

75 JAAR BEVRIJDINGZALTBOMMEL - Een ogenschijnlijk onschuldige reportage over de geschiedenis van Zaltbommel in het populaire heemkundeblad Hamer in 1943. Maar dat de nazi’s in de oorlog aandacht schonken aan de pracht en praal van Zaltbommel, had een duistere bedoeling. Het stuk past naadloos in de propaganda van de SS. ,,Geschiedenis en archeologie door een Groot-Germaanse bril.”

‘Midden in een oneindigheid van sappig groene weiden, zette de trein ons af’. Het is kennelijk een prachtige dag als Gerda Schaap uitstapt op het station van Zaltbommel om een reportage te maken over de monumenten die de stad aan de Waal rijk is. Schaap is redacteur van het maandblad Hamer. Haar verhaal ‘Van Villa Bomelia tot Zalt-bommel’ zal het schoppen tot de coverstory, het omslagverhaal van het maartnummer van 1943. Hamer lijkt een onschuldig heemkundetijdschrift, maar er schuilt een duistere boodschap achter.

Groot-Germaanse kultuurgemeenschap’

Volledig scherm Reinier van Houten, directeur van Stichting Uitgeverij Hamer. © Beeldbank WO2 - NIOD Hamer is in het voorjaar van 1943 aan de derde jaargang bezig. En het gaat goed met het blad, dat op het hoogtepunt een oplage van ruim 9000 exemplaren heeft. Het is geen doorsnee-magazine over cultureel erfgoed. Stichting Uitgeverij Hamer in Amsterdam heeft als doel het bevorderen van de ‘Groot-Germaanse kultuurgemeenschap’. Aan het roer van Hamer staat de SS’er Reinier van Houten, die zich al in 1932 - als 54ste lid - aanmeldt bij de beweging van Anton Mussert, de NSB. Hij is aangesteld door de oprichter van Hamer, Henk Feldmeijer. Hij is de grondlegger van de Nederlandse SS en een nog fanatiekere nazi dan Mussert.

Van Houten is lid van de Volksche Werkgemeenschap. Deze SS-organisatie verdiepte zich in nationaal-socialistische heemkunde, erfgoedkunde om onder meer de Germaanse bloedbanden aan te tonen.

Daar sluiten de onderwerpen in het maandblad naadloos op aan. ,,In Hamer staan artikelen over de Nederlandse volksaard, de schoonheid van het land en typisch Nederlandse zaken, zoals klederdrachten”, legt Gerard Groeneveld uit. De Rotterdamse historicus publiceerde in 2001 het boek Zwaard van de geest; het bruine boek in Nederland 1921-1945 . Daarin gaat hij in op de rol van kranten, tijdschriften en boeken in de fascistische en nationaal-socialistische propaganda.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Gerard Groeneveld schreef Zwaard van de geest, een boek over de rol van boeken en tijdschriften in nazi-propaganda. Voor hem het nummer uit 1943 over Zaltbommel. © Dingena Mol

Gerda Schaap liet zich voor haar reportage uitvoerig rondleiden door de Sint-Maartenskerk. Ze beschrijft onder meer de muurschilderingen in de kerk en hoe ze de toren beklimt. Eenmaal boven mijmert ze: ‘We kunnen ons nauwelijks voorstellen, dat dit vredig plaatsje in vroeger tijden zoo rumoerig is geweest’. Het is midden in de oorlog, de meeste joden in Zaltbommel zijn inmiddels gedeporteerd en de klokken zijn nog net niet uit de toren geroofd om ze tot wapens om te smelten. En op zo’n moment welt bij Schaap een fantasie op over de beeldenstorm.

Quote Nico de Haas belandde voor de oorlog van communisti­sche in extreem­recht­se kringen Gerard Groeneveld, auteur Zwaard van de geest

Wat volgens Groeneveld opvalt aan Hamer is dat het vakkundig is gemaakt. ,,Nico de Haas, ook een SS’er, was de hoofdredacteur. Hij bedacht de vormgeving en het logo, de hamer van Thor, ook nazi-symboliek. Hij was een getalenteerd man die overigens voor de oorlog van communistische in extreemrechtse kringen belandde.” De Haas was vanaf 1941 ook de hoofdredacteur van Storm SS, het lijfblad van de Nederlandse SS.

Anton Niewold, samensteller van Hinkepink.nl - de bijnaam van de manke Arthur Seyss-Inquart, de hoogste nazi in Nederland - heeft een mooie beschrijving van de heemkunde in het maandblad ‘Hamer gaf bekendheid aan aspecten van het ‘echte’ Germaanse leven en ras. Allerlei zaken uit de dagelijkse omgeving van de lezer blijken plots Germaans erfgoed te zijn, als we het blad tenminste moeten geloven.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Het artikel over kasteel Dussen geschreven door Jaap Renaud. © Bertjan Kers/BD

In nummer van maart ‘43 is ook een artikel te vinden over Dussen. Daar was Jaap Renaud naartoe gereisd om te schrijven over de op gang gekomen restauratie van het kasteel. Hij is niet de minste. Prof. dr. Renaud groeide na de oorlog uit tot een autoriteit op het gebied van archeologisch onderzoek naar kastelen. In 1949 legde hij de fundamenten bloot van de hoofdburcht van het kasteel van Heusden. En aan het eind van zijn leven, in 2001, was hij nog betrokken bij de restauratie van kasteel Nederhemert. Renaud publiceerde graag over zijn werk. Kennelijk zo graag dat hij medewerking aan het SS-blad Hamer niet bezwaarlijk vond.

Andere lading dan vandaag de dag

Voor een leek is er aan dit ene nummer van Hamer niet zoveel nazi-achtigs te ontdekken. Het antisemitisme druipt er niet af. ,,Als je de inhoud van meer nummers bekijkt, blijkt dat toch anders te zijn”, legt Groeneveld uit. ,,Dan blijkt er ineens opvallend veel aandacht te zijn voor oud-Germaanse zaken, zoals runetekens. Het blad heeft veel kenmerken die in die tijd een andere lading hadden dan vandaag de dag.”

Quote Boeren hielden culturele gebruiken in stand, die werden aangezien voor eeuwenoude Germaanse tradities. Het tijd­schrift Hamer was speciaal aan dit onderwerp gewijd Bas Kromhout, samensteller boek Fout, over wat Hollandse nazikranten schreven over Nederland, Joden en verzet

In het boek Fout, over wat Hollandse nazi-kranten schreven over Nederland, Joden en verzet, schrijft samensteller Bas Kromhout dat de ‘foute’ Nederlandse kranten vaak schrijven over vaderlandse geschiedenis en het boerenleven. ,,De nationaal-socialisten idealiseerden het boerenland. Boeren hielden culturele gebruiken in stand, die werden aangezien voor eeuwenoude Germaanse tradities. Het tijdschrift Hamer”, schrijft Kromhout, ,,was speciaal aan dit onderwerp gewijd.” Hij definieert de inhoud als ‘artikelen over volkskunde, geschiedenis en archeologie, gezien door een Groot-Germaanse bril’.

Heinrich Himmler was enthousiast

Maandblad Hamer deed het zo goed dat het opviel bij Heinrich Himmler, de hoogste baas van de SS. Directeur Van Houten mocht in het jaar van de Zaltbommelse coverstory ook al een Vlaamse editie maken en vanaf 1944 zelfs een versie voor Duitsland. Van Houten kreeg na de oorlog 5 jaar cel. Van de Raad van Beroep voor de Perszuivering, de organisatie die de media moest ontdoen van collaborateurs, mocht hij 20 jaar niet schrijven. Toch bleef hij actief in het uitgeversvak. Hij overleed in 1983.