Hoe een doffe parel in Rossum weer glans krijgt; stap voor stap groeit het gravenpark

Het begin is er, maken Ruud van Osch en Jelmer aan den Toorn duidelijk. Zij zijn penningmeester en secretaris van de Stichting Gravenpark Rossum. ,,We hebben het groen onder controle, er zijn wat bankjes gekomen, we hebben van vereniging De Capreton een bijenhotel gekregen en er is een bloemenmengsel gezaaid.” Tussen het oude en het nieuwere deel is een haag gekomen en er zijn nieuwe bomen geplant. ,,De samenwerking met de gemeente is uitstekend.”