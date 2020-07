Hoe kijken ze in de omgeving straks tegen de windmolens bij Hoenzadriel aan?

Puur Betuws en Werkzaak bezorgen streekpro­duc­ten aan huis; lokaal, sociaal én lekker

7 juli GELDERMALSEN - Fruit uit de Betuwe of kaas uit de Bommelerwaard? Maar ook streekproducten als vlees, wijn, groente en houdbare producten? Vanaf dinsdag 7 juli wordt het allemaal bezorgd, thuis of bij je bedrijf of instelling, door de nieuwe online winkel Puur Betuws. Het motto van het bedrijf is lokaal, sociaal en lekker.