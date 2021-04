Hoe moet het verder met de glastuinbouw?

OM behandelt aangifte van haatzaaien en discrimina­tie tegen Gomarus

6:45 GORINCHEM/ZALTBOMMEL Het Openbaar Ministerie neemt de aangifte van haatzaaien en discriminatie tegen middelbare school Gomarus in Gorinchem in behandeling. Dat laat het OM desgevraagd weten. De school, die een dependance heeft in Zaltbommel, is in opspraak geraakt door de manier waarop waarop wordt omgegaan met homoseksualiteit.