Hoe NIVO vluchtelingen begeleidt? Dat ziet de KNVB wel zitten

Voetbalbond KNVB is te spreken over de manier waarop NIVO-Sparta in Zaltbommel de begeleiding van vluchtelingen heeft geregeld. ,,Een mooi initiatief, we gaan kijken of we er lering uit kunnen trekken”, zegt Mar Schuringa, coördinator diversiteit bij de KNVB. Volgens Schuringa is het bijzonder wat NIVO-Sparta sinds dit voetbalseizoen doet.