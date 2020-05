Hoe steek je de rivier over in de anderhalvemetersamenleving?

ZALTBOMMEL - Het had dit weekend een drukte van belang moeten zijn op de veerponten over de Maas, de Bergsche Maas en de Waal. De allereerste editie van de Pontjesdagen ging echter niet door. Het evenement moet op 6 en 7 september een herkansing krijgen. ‘We vragen je om de pont niet te nemen als dit niet nodig is.’

'En altijd zullen er de ponten blijven, geleid door kabels naar de overkant'. De dichtregels uit het gedicht Stromenland van Kees van Gammeren prijken bij het veer van Veen naar Aalst, waar zaterdagmiddag twee fietsers staan te wachten. Eén van hen is Hanneke van Vemde uit Aalst, samen met haar kleinzoon Okke Mulder is ze naar het veer gefietst. Niet om over te steken, maar om even van de rivier te genieten. ,,Ik ga niet zo vaak naar de overkant, maar nadat ik pas een nieuwe fiets heb gekocht ben ik wel twee keer overgestoken”. Om het schrappen van de pontjesdagen heeft ze niet getreurd. ,,Ik haat fietsen in groepen en fiets liever als er niemand is".

Voor het voetbal naar Aalst

Kees Biesheuvel steekt wel met de pont over naar zijn woonplaats Veen. ,,Ik vaar meerdere keren per week over. Op zaterdagmiddag vooral voor het voetbal, ik ben Roda Boys supporter". Hij heeft familie wonen in Aalst, maar deze zaterdag heeft hij een rondje van zo'n 25 kilometer gefietst over de Kromme Nol Waterkering en door de polder terug naar huis via het veer in Aalst.

Op de dijken is het stil deze zaterdagmiddag, ondanks de ontluikende natuur met bloeiende kastanjebomen in Rossum en bloeiende margrieten op de dijkhellingen van Gameren. Op de dijk langs de Waal passeren tussen Hurwenen en Brakel hooguit tien fietsers; drie van hen rijden in een wieleroutfit dicht achter elkaar.

Niet meer in groepen

Bij het veer van Brakel naar Herwijnen wacht een wielrenner van de Bruchemse Stampers op de pont. ,,We rijden niet meer in groepen, daarom maak ik nu een even een klein rondje vanaf Zaltbommel via het veer weer terug". Naast de wielrenner rijden nog drie fietsers en vijf auto's de pont op. Op het veer over de Waal gelden strenge regels in verband met corona. Veerdienst Riveer accepteert geen contante betalingen en heeft een instructiefilm op sociale media geplaatst om te laten zien hoe een overtocht in zijn werk gaat in de anderhalvemetermaatschappij. Ook vaart Riveer nog niet naar Slot Loevestein. Dat is immers dicht vanwege de beperkingen. Ook varen niet alle veren op zondag. Riveer zit momenteel sowieso niet te wachten op grote drukte. ‘We vragen je om de pont niet te nemen als dit niet nodig is.’

Quote Ze hielden allemaal keurig afstand, maar dit is ook een grote pont Gerrit Buitenga, schipper Bernse Veer

Volledig scherm Gerrit Buitenga, de schipper van het Bernse Veer, hoefde weinig fietsers over te zetten tijdens wat het weekend van de eerste Pontjesdagen had moeten zijn. © Hannie Visser-Kieboom Op de pont tussen Bern en Herpt vaart slechts één auto mee naar de overkant. ,,Vandaag heb ik nog geen fietsers overgezet", zo vertelt schipper Gerrit Buitenga uit Son en Breugel. Dat was op Koningsdag wel anders, toen hij zo'n 700 fietsers overzette. ,,Ze hielden allemaal keurig afstand, maar dit is ook een grote pont". Op andere zomerse dagen in het weekend zet hij wel vaker honderden fietsers over. ,,Maar dat is erg weersafhankelijk, vandaag waait het te hard en vanmorgen hadden we buien". Hij refereert daarbij zelf aan de pontjesdagen die werden gecanceld.

Eén fietser