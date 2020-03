Hoezo zijn de scholen dicht? Personeel trekt volle bak door om onderwijs in de benen te houden

Burgemees­ter Bruls: vanaf maandag controle of horeca ook écht dicht zijn

10:41 NIJMEGEN/ZALTBOMMEL - Horecazaken in Gelderland-Zuid moeten erop rekenen dat vanaf maandag 16 maart gecontroleerd wordt of ze ook écht dicht zijn. Zondagavond zijn de horecazaken in de regio Nijmegen, het Land van Maas en Waal en een groot deel van de Betuwe en de Bommelerwaard geïnformeerd over de nieuwe coronamaatregelen. Vanaf maandag ,,wordt er gecontroleerd en gehandhaafd.’’