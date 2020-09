Hof gelooft Velddrielenaar niet; man moet 14 mille hennepwinst terugbetalen

ARNHEM/VELDRIEL - Een 69-jarige man uit Velddriel is ook in hoger beroep veroordeeld voor een werkstraf wegens het kweken van hennep in twee kamers van zijn monumentale pand. Daarnaast moet hij bijna 14.000 euro betalen, geld dat hij met de wietteelt heeft verdiend.

Het hof legde hem 100 uur werkstraf op, waarvan de helft voorwaardelijk. De hennepkwekerij met zo’n 300 planten werd in januari 2018 ontdekt. Toen ontstond er brand in een van de kamers die hij - illegaal - aan arbeidsmigranten verhuurde. Het monumentale pand ging voor een groot deel in vlammen op.

Geen gegevens van huurders

Politie en brandweer ontdekten in twee kamers een hennepkwekerij met zo’n 300 planten. Uitgerekend van de twee huurders van deze kamers had de Velddrielenaar geen gegevens of huurcontract. Ze zouden de huur elke maand in een envelopje in zijn brievenbus hebben gedaan. De 69-jarige, die zelf ook op de eerste verdieping sliep, heeft nooit iets gemerkt of geroken, zo verklaarde hij.

De Velddrielenaar had in hoger beroep nog aangegeven dat hij in het najaar van 2017 zelf contact heeft opgenomen met Nuon. dat was toen bleek dat zijn stroomverbruik afwijkend was. Hij bracht het in verband met bouwwerkzaamheden op zijn terrein, maar pas na de brand kwam met de hennepkwekerij en de torenhoge stroomrekening de werkelijke oorzaak aan het licht, zo liet hij het gerechtshof weten.

Ongeloofwaardig

Een ongeloofwaardig verhaal, volgens de openbaar aanklager. Die eiste twee weken geleden dezelfde straf als het hof nu heeft opgelegd.