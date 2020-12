Hoge nood in hartje Zaltbommel? Openbaar toilet is in aantocht

Een openbaar toilet in het centrum van Zaltbommel staat al langere tijd op het wensenlijstje van de lokale politiek. Wie nu hoge nood heeft, is aangewezen op de sanitaire voorzieningen van de horeca en van een enkele winkel. Maar die zijn niet altijd open.

Zoektocht

Ruim twee jaar geleden drong de gemeenteraad via een motie aan op de komst van een openbaar toilet. Een voorziening die ook met het oog op recreatie en toerisme geen overbodige luxe is. Dat het zo lang geduurd heeft voordat er een plan ligt, heeft te maken met de zoektocht naar een geschikte locatie.

Volledig scherm De parkeerplaats in de Gamerschestraat waar de gemeente Zaltbommel een openbaar toilet wil bouwen. © Roel van der Aa Meerdere plekken zijn onderzocht, maar de meeste vielen af omdat ze te ver uit het centrum liggen, of niet goed bereikbaar zijn voor mindervaliden. Uiteindelijk bleven twee locaties over: de Tolstraat ter hoogte van de nummers 12 en 14, en de Gamerschestraat ter hoogte van de nummers 2 en 4.

Hoewel de monumenten- en de welstandscommissie een voorkeur hebben voor de Tolstraat, kiest het Zaltbommelse college van burgemeester en wethouders voor de Gamerschestraat. Het openbaar toilet moet op de parkeerplaats voor sushirestaurant Japachi komen. Dat is vlakbij de hoek met de Tolstraat. Het gaat om een gebouwtje van 3 bij 3,5 meter. Gedacht wordt aan een groen dak en groene of kunstzinnige buitenwanden. De toiletruimte is zelfreinigend.

Volgens het college is de locatie in de Gamerschestraat de best plek omdat het midden in het centrum ligt, ook voor mindervaliden goed bereikbaar is en er voldoende sociale controle is. Een plek achteraf is niet prettig voor gebruikers en is bovendien gevoeliger voor vandalisme, zo redeneert het college.

Voorjaar

Het college wil het toilet het liefst komend voorjaar al plaatsen, maar de vraag is of dat gaat lukken. Immers, niemand wordt blij van een wc voor de deur. ,,Omdat er enige weerstand is over de locatie is het zaak goed met bewoners en betrokkenen in overleg te gaan", schrijft het college hierover aan de gemeenteraad. En houden welstands- en monumentencommissie vast aan een negatief advies, dan kan dat de boel ook nog vertragen.