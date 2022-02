Hondje gevonden in cabine van omgewaaide vrachtwagen op A2 bij

UPDATE Van onteige­ning voor Maas-Waal­weg kwam het net niet; werkzaamhe­den gaan van start

WELL - Onteigening is niet nodig gebleken bij het verwerven van de benodigde grond voor het doortrekken van de Maas-Waalweg richting de N832 bij Well. Volgens de Maasdrielse wethouder Jan-Hein de Vreede hebben de grondeigenaren op de valreep gekozen voor het bod van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, in plaats van de onzekere uitkomst van een langslepende procedure.

10 februari