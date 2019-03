Hoogste waterstand in de Waal: Portugees VW-busje bij Zaltbommel maakt kans op natte voeten

Het blijft gevaarlijk op provincia­le wegen, vooral in Gelderland en Brabant

13:30 ARNHEM/ZALTBOMMEL - Slechts zes procent van alle wegen in Nederland staat te boek als provinciale weg, maar op die wegen valt wel 20 procent van alle verkeersslachtoffers. De provinciale wegen in Gelderland en Noord-Brabant zijn het gevaarlijkst als je het aantal verkeersdoden telt over een periode van tien jaar.