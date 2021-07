Hoogwater in de zomer: en weg zijn de strandjes langs de Waal

Het water in de Waal staat de komende week historisch hoog. Sinds 1980 is er in juli niet meer zoveel water door de rivier gestroomd. Het is opmerkelijk, want hoogwater is een fenomeen dat vooral bij de winter hoort. De afgelopen jaren waren de zomerse waterstanden door de hitte en droogte zelfs extreem laag. Maar nu is dat anders. De afgelopen weken viel er al veel regen in de stroomgebieden van de Waal, en deze week wordt nog veel meer neerslag verwacht.