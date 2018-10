Hooibaal in brand gestoken bij Poederoijen

Oudere man verwisselt voor- en achteruit en rijdt auto in sloot bij Nivo Sparta in Zaltbommel

27 oktober ZALTBOMMEL - Een oudere man is zaterdagmiddag per ongeluk in een sloot rond het parkeerterrein van Nivo Sparta in Zaltbommel gereden. Hij wilde achteruit van de invalidenparkeerplaats rijden, maar ging per ongeluk vooruit.