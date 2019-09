Hooiberg in brand gevlogen bij groenrecyclingbedrijf in Brakel

Blauwalg aangetrof­fen in De Neswaarden; pech met mooi weer op komst

16:18 AALST - Slecht nieuws voor zwemliefhebbers. Ook in De Neswaarden in Aalst is blauwalg geconstateerd, meldt de gemeente Zaltbommel. En dat met een weekend voor de deur waarin de temperatuur kan oplopen tot boven de 25 graden.