Hop, even gauw naar de wc bij pleisterplaats De Lucht langs de A2 bij Zaltbommel, koffie, een broodje en dóór

Video Zuilichem opnieuw opge­schrikt door autobrand: tiende brand in een week tijd

18 juli ZUILICHEM - In de nacht van woensdag op donderdag is Zuilichem opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Deze keer stond er een bedrijfsbus aan de Aart van Osstraat in lichterlaaie. Dat is al de tiende brand in één week daar.