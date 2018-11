Horeca Maasdriel: gastvrij met glasheldere huisregels

Bewoner ademt rook in bij blussen brand in woning in Aalst en moet naar het ziekenhuis

12 november AALST - Door een lichte brand in een woning aan de E. P. van Ooijenstraat in Aalst is een bewoner zondag rond 21.00 uur gewond geraakt. Hij had rook ingeademd bij het blussen van de brand en moest mee naar het ziekenhuis.