Horeca-ondernemers langs de Waal maken hun terras coronaproof én gezellig

ZALTBOMMEL/ROSSUM ,,En nou maar hopen dat het vanaf Pinksteren alleen maar mooi weer is, dan is er voor ons niks aan de hand.” Vivian Blom van De Verdraagzaamheid in Zaltbommel, vindt het maar wat fijn dat ze over een week weer aan de slag kan. Vanaf 1 juni worden de coronamaatregelen voor de horeca versoepeld.

En voor De Verdraagzaamheid houdt die versoepeling in dat het terras niet alleen open mag, maar een stuk groter mag zijn dan normaal. Voor de zaak aan de Waalkade ligt een plein. ,,Dat mogen we voor een deel gebruiken. Donderdag hebben we de tafels en stoelen zo neergezet dat we aan de anderhalve meter afstand voldoen. Op ons bestaande terras hebben we 6 tafels moeten schrappen, maar met het plein erbij komen we uit op 34 tafels.”

Geen vergunningen, geen leges

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben deze week laten weten dat ze willen meedenken over de mogelijkheden die er voor cafés en restaurants zijn. Vergunningen zijn niet nodig en ook leges worden niet in rekening gebracht. Als de ondernemers willen afwijken van hun huidige terras, moeten ze dat wel melden. ,,Zaltbommel heeft totaal niet moeilijk gedaan”, zegt Blom over de medewerking die zij en haar man Anthony van de gemeente kregen. ,,We moeten wel zorgen voor een afzetting om zichtbaar te maken tot waar het terras loopt. Dat worden beslist geen roodwitte linten of zoiets, we plaatsen houten vaten met olijfbomen erin met daartussen scheepstouw. Dat is wel zo gezellig.”

Passen en meten

Ook bedrijfsleider Dylan Kleer van In Petto in Rossum heeft met passen en meten al een coronaproof terras gemaakt binnen de bestaande ruimte. Het is een populaire plek op de dijk. Gasten kunnen al wel koffie afhalen, maar opdrinken op het terras mag nog even niet. ,,Onze terrassen zijn nog geblokkeerd, maar het gras ernaast en de dijk zijn gelukkig openbaar terrein.”

Kleer heeft van een evenementenbureau een frietkar kunnen huren. Die dient ter versterking van de foodtruck van de voorlopig mobiele bistro onder de noemer In Petto on Wheels.

In Zaltbommel runnen Vivian en Anthony Blom ook Pannenkoekenhuis De Waterpoort, om de hoek bij De Verdraagzaamheid. Die eetgelegenheid heeft een klein terras. Pannenkoeken serveren op het terras voor De Verdraagzaamheid is coronatechnisch geen optie, zegt Vivian Blom. ,,Dan loopt er te veel door elkaar, dat werkt niet. We proberen het terras van het pannenkoekenhuis uit te breiden in de Waterstraat. Natuurlijk in overleg met de gemeente en met twee winkeliers bij wie we, als ze dat prettig vinden, voor de deur tafels zouden kunnen neerzetten.