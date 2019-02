Horeca West Betuwe mag zelf bepalen hoe laat de tent sluit

Alleen de SGP-fractie kon zich niet vinden in dit akkoord. De raad nam naast de vrije sluitingstijd het besluit dat er een horecaconvenant komt. De gemeente kan daarin met uitbaters van cafés afspraken maken over bijvoorbeeld het voorkomen van overlast.

VVD-fractievoorzitter Edwin Loeff deed een poging om de voorgestelde APV onverkort vast te stellen en later dit jaar te kijken wat werkt en wat niet werkt. ,,Laten we er pragmatisch mee omgaan.Ik bespeur hier een overdosis aan haastige politieke dadendrang.” Hij kreeg alleen bijval van de Partij van de Arbeid.

Kersen keren

Er zijn meer zaken die wat de raad betreft niet in de verordening geregeld hoeven te worden. Zo blijft collecteren zonder bepalingen en blijft ‘kersen keren’ toegestaan: fruittelers mogen hun knalpotten blijven gebruiken om hongerige vogels uit hun boomgaarden te verjagen. Verder mag in de dorpshuizen twaalf keer per jaar een feest worden gehouden. Dat aantal geldt niet voor verjaardagsfeesten en rouwbijeenkomsten, al moeten die wel gemeld worden op het gemeentehuis in Geldermalsen.