Houten Maria uit gesloten kerk krijgt na vijf jaar eigen kapelletje in Rossum

Het kapelletje is een bijzondere verschijning in de Bommelerwaard. Nergens in het katholieke deel van het gebied is langs de weg zo’n gebouwtje te vinden, een verschijnsel dat aan de andere kant van de Maas heel normaal is.

Houten beeld

Het wordt de plek voor een bijzonder Mariabeeld, vertelt Bertha van Doorn. Zij is voorzitter van het werkgroepje van de Bommelerwaardse Franciscusparochie. ,,Het is het houten beeld uit de kerk in Rossum die gesloten is. In februari is dat precies vijf jaar geleden. Het is een mooi beeld. We hebben het na de sluiting zorgvuldig bewaard.”

Eigenlijk zijn de Rossumse katholieken al sinds de sluiting van hun kerk aan het bedenken hoe ze hun Maria in hun midden konden houden. ,,Al moesten we eerst laten bezinken dat we geen kerk meer hadden.” De katholieke begraafplaats is al veel langer gesloten en toch bleek dat de beste plek.

,,Pastoraal werker Jos Vriesema, die in 2015 met pensioen ging, heeft ons hierbij begeleid. We wilden eerst het baarhuisje verbouwen, maar dat was te kostbaar. We kwamen uit op een nieuwe kapel. Het wordt een mooi plekje met wat struiken en een bankje. En bezoekers kunnen ook binnen zitten.”

Het geloof leeft nog

Het kapelletje laat ook zien dat het katholieke geloof nog altijd leeft in het Rossumse. ,,We houden een keer in de maand een viering in de Seniorenhof en op maandagmiddag zijn er maandelijkse ouderendiensten. Daar komen toch altijd wel 30 mensen naartoe. Sommigen gaan naar de kerk in Alem.”

Het beeld van Maria is niet het eerste object uit de Heilige Martinus- en Barbara-kerk dat een nieuwe bestemming krijgt. In 2017, een jaar nadat de kerk werd verkocht, ging de klok die binnen stond naar de Letse hoofdstad Riga.