Hoveniers komen groene vingers tekort

De horeca is dicht, op vakantie gaan is geen optie. Geld pot zich bij veel gezinnen aardig op. En dat brandt in de zakken. Dus, zo merken veel hoveniersbedrijven, wordt het uitgegeven aan hun eigen omgeving: de tuin. Of de ogen zijn door het vele thuiszitten echt opgegaan – onze tuin ziet er echt niet uit , of ze willen van hun eigen tuin een prettige omgeving maken, die een beetje aanschurkt tegen het vakantiegevoel.

Ook veranda's en zwembaden

Mannen en vrouwen met groene vingers hebben er aan vijf aan elke hand eigenlijk niet genoeg – zelfs niet in de rustige maanden januari en februari. ,,Is dat zo?’’, vraagt Arno Jonkers van het gelijknamige hoveniersbedrijf in Rossum. ,,Wij hebben het niet snel rustig. We hebben er ook een tak naast, het plaatsen van schroeffunderingen. Dan zit je al op de eerste rij, denk je mee met architecten. Dan mag je ook eerder de tuin aanleggen.” Wat Jonkers wel merkt: ,,Er wordt meer geïnvesteerd in de tuinen. Veel aanvragen voor veranda’s. En zwembaden. Al 36, waarvan zo’n vijftien zeker doorgaan. Het is nog nooit zo gek geweest.” Dat heeft ook te maken met het klimaat: ,,Mensen willen langer buiten kunnen genieten. In de schaduw, in het water.”

Niet alleen corona werkt aan de business mee. ,,De oudere garde wordt maar amper opgevolgd door nieuwe hoveniers. Het is lastig om aan vakmensen te komen.” Volgens Koen van Zwam van het gelijknamige hoveniersbedrijf uit Zaltbommel speelt er meer mee dat de tuin aan belang wint. ,,Op de bank levert geld niks op, dus gebruiken ze het om hun eigen leefomgeving vrolijker te maken.” En, speelt het klimaatbewustzijn nog een rol? Tegels eruit, groen erin? ,,Mwah, dat valt nog tegen. Maar bloemen moeten wel meer vogels, vlinders en bijen aantrekken. Leven in de tuin dus.”

Extra mankracht

Het zijn mooie tijden voor de hoveniersbedrijven. ,,Maar je moet niet met een riek schrijven”, zegt Van Zwam. ,,Als je de hoofdprijs vraagt, krijg je dat een keer op je bordje. Zeker als je veel werk doet in de regio, de dorpen, weten ze precies waaraan en waaraf. Maak je het te gortig, kom je er niet meer in.”

Vorig jaar, in maart, krabde Stephan Piels van het gelijknamige hoveniersbedrijf uit Hoenzadriel zich achter de oren toen corona zich aandiende. ,,Mensen hadden tijd over, gingen zelf de tuin doen. Maar na twee weken was dat voorbij, kregen we heel veel werk. Dat heb ik op kunnen vangen met extra mankracht.” Die drukte duurt nog altijd voort. ,,Meestal wachten ze tot het voorjaar met het aanleggen of onderhoud van de tuin, maar dat doen ze nu al.”

Te veel werk aannemen, daar gaat Piels niet aan beginnen. ,,Ik wil zelf bij elk project zijn. Vinden klanten prettig.” Thuis ligt er ook nog een klus te wachten. ,,Ik ben pas verhuisd, de tuin wordt aangelegd.” En dat tussen al die projecten door. Hij heeft groot gelijk: een mooier visitekaartje kun je niet hebben.