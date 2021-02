HRC’14 balt in 2023 op nieuw complex; ‘Er staat iets moois op stapel’

De leden van HRC’14 kunnen in 2023 voetballen op hun nieuwe gezamenlijke complex, precies tussen Rossum en Hurwenen in. Over twee maanden, in april, kan de aanleg van start gaan. ,,Het is een lange voorbereidingsperiode geweest, maar er staat nu iets moois op stapel", zegt voorzitter Anton van Doorn opgelucht.

Hij kan het zich al helemaal voor de geest halen. ,,Over twee jaar hebben we een accommodatie die aan de nieuwste eisen voldoet, een clubhuis dat gasloos is en bedekt is met zonnepanelen. ,,Goed voor de exploitatie. We hopen dat het vanaf nu voorspoedig gaat, maar daar heb ik wel vertrouwen in, want we hebben in Frank Somers een goede projectleider.”

Quote Als we begin 2023 op onze nieuwe plek kunnen spelen, dan doen we dat Anton van Doorn, Voorzitter HRC’14

,,We hebben de nieuwe velden hard nodig. We hadden ‘geluk’met de beperkingen tijdens het coronajaar, anders was er van de huidige velden in Hurwenen weinig meer over geweest.” Op de nieuwe accommodatie kan de club weer vooruit. ,,En dat is fijn, want we groeien nog steeds.” Als alles goed gaat, wil Van Doorn niet wachten tot het seizoen 2023-2024. ,,Als we begin 2023 op onze nieuwe plek kunnen spelen, dan doen we dat.”

In april starten de werkzaamheden met de aanleg van de velden. Om het kunstgrasveld mogelijk te maken moet dat gedeelte eerste een jaar worden voorbelast, zodat de bodem het gewicht van het veld kan dragen.

Clubhuis en dorpshuis

In het laatste kwartaal van 2021 gaat de bouw van het clubhuis annex dorpshuis van start. Bouwbureau Kramer heeft het ontwerp klaar, maar het is iets groter dan waar rekening mee was gehouden. Om die reden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Club en gemeente gaan daarover met omwonenden in gesprek om bezwaren te voorkomen. Het gaat daarbij onder meer om de aanplant rond het complex. Het gebouw moet eind 2022 klaar zijn.

Volledig scherm In 2018 verwoestte een brand het clubhuis van HRC'14 in Rossum. Vanaf dat moment moest de club het doen met de accommodatie in Hurwenen. © Bart Meesters