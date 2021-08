Hugo de Groot als bron van inspiratie; 20 kunstenaars exposeren in Fort Vuren

Het idee voor de expositie Hugo de Groot als rolmodel - zijn gedachtegoed gevangen in hedendaagse kunst was er al langer. Maar door de pandemie was het organiseren van een tentoonstelling nog niet mogelijk. Ook de maandelijkse bijeenkomsten van de kunstenaars op het fort dat uitkijkt op Slot Loevestein konden een tijd lang niet plaatsvinden.

Het was dat slot waaruit De Groot dit jaar precies 400 jaar geleden ontsnapte in een boekenkist, vrijwel bij iedereen bekend. Zijn gedachtegoed over vrede, vrijheid en recht is minder bekend. Reden voor de kunstenaars om juist hiermee aan de slag te gaan, onder wie Annet Ardesch uit Gorinchem.

Lettertype uit de 17de eeuw

,,Ik heb het gedachtegoed van De Groot vertaald in sleutels tot de kernwoorden van universele waarden. Daarbij heb ik hedendaagse materialen gebruikt, zoals twaalf kunststof containers die ik hergebruik. Maar die hedendaagse materialen combineer ik me de sfeer van de 17de eeuw, waarbij in de teksten in mijn werk een lettertype uit die periode is gebruikt’’, aldus Ardesch.

Expositie Fort Vuren, zaterdag 28 augustus (11.00-17 .00uur) en zondag 29 augustus (12.00-16.30 uur).

Volledig scherm Kunstenaar Annet Ardesch bij het werk dat ze speciaal voor de expositie in Fort Vuren maken. Op deze foto is slechts een deel van het kunstwerk zichtbaar. © Annet Ardesch