Huiskamer De Schans in Zaltbommel blijft open

Mikwe: maak namen joodse slachtof­fers zichtbaar op monument

10 november ZALTBOMMEL - De namen van de 58 vermoorde joodse inwoners van de gemeente Zaltbommel zichtbaar maken op het monument aan de Bossche Poort. Dat is de wens van het bestuur van stichting Het Mikwe. De stichting is de organisatie achter het museum in het joodse badhuis dat gewijd is aan de geschiedenis van de joodse gemeenschap in de streek.