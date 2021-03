Huisvester presenteert plan voor Parallelweg Zuilichem

ZUILICHEM - De plannen voor de huisvesting van 150 arbeidsmigranten aan de Parallelweg 1 in Zuilichem nemen concrete vormen aan. Omwonenden hebben dinsdag van de initiatiefnemer een brief gekregen, op 9 maart is er een online-informatiebijeenkomst en de gemeente is gevraagd om er een principebesluit over te nemen. Het is het tweede grootschalige plan in Zuilichem.