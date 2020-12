Huisvester wil van dwangsommen Maasdriel en Zaltbommel af

Goesten verhuurt in de Bommelerwaard tientallen eengezinswoningen aan groepjes arbeidsmigranten. Gaat het om een huishouden, dan is dat geen probleem. Maar gaat het om mensen die niet samen een huishouden vormen, dan zien Zaltbommel en Maasdriel dat als 'verkamering’. En daar gelden sinds kort lokale regels voor. Zo is altijd een vergunning nodig en is in Maasdriel het aantal verkamerde woningen per straat begrensd. Zaltbommel staat verkamering, mits vergund, toe maar wil er op termijn vanaf.