Huisvesting arbeidsmigranten: Maasdriel en Zaltbommel dichten mazen in regels voor aanpassen woningen

KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - Huizen in het buitengebied van de Bommelerwaard kunnen niet meer opgedeeld worden in kleine kamers om er arbeidsmigranten in onder te brengen. Met een haastig genomen besluit in niet-openbare vergaderingen hebben de gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel zogeheten verkamering van woningen door mazen in de bestemmingsplannen voorkomen.