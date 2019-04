Huisvesting van arbeidsmigranten in Bommelerwaard is een worsteling

Zaltbommel en Maasdriel hebben tot nu toe samen 3.000 arbeidsmigranten geteld. Maar het vermoeden bestaat dat het er wel eens twee keer zoveel zouden kunnen zijn. Ze slapen overal en nergens: met groepjes in verkamerde koophuizen in de dorpen, illegaal op de camping en onder soms erbarmelijke omstandigheden in bedrijfsgebouwen, champignoncellen en stallen, wat uiteraard niet is toegestaan. Ze werken in de glastuinbouw, in champignonkwekerijen, in de bouw en bij logistieke bedrijven in en buiten de streek.