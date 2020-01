Hulpverleners verzliezen kostbare tijd op dijken vol auto's

ACQUOY/HEDEL Smalle dijken met geparkeerde auto's kunnen leiden tot onnodige vertraging van brandweer of ambulance bij een noodsituatie. Naar aanleiding van een recente brand in Acquoy rijzen in de gemeenteraad van West Betuwe vragen over de hindernissen voor de brandweer en de beschikbaarheid van bluswater.

Dorpsbelangen maakt zich zorgen over de veiligheid van dijkwoningen, nadat in november vorig jaar brand uitbrak aan de Lingedijk in Acquoy. Bij het bestrijden van de brand bleek dat er niet genoeg bluswater beschikbaar was. De brandweer van Hedel bood vervolgens uitkomst door met het grootwatertransport te hulp te schieten, naast de waterwagen van de brandweer Schoonrewoerd en de hoogwerker uit Leerdam. Omdat op de toch al smalle dijk auto's geparkeerd stonden, was het voor alle brandweervoertuigen lastig om snel bij de brand te komen, nog afgezien van de afstand van 25 kilometer die de Hedelse brandweer af moest leggen. Bij de brand, waarbij niemand gewond raakte, ging een fors deel van de woonboerderij verloren.

Onderzoek bluswater

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar de brandweer in West Betuwe onder valt, is al langer bezig met het inventariseren van het beschikbare bluswater en het voorkomen van tekorten bij grote branden. Die inventarisatie was al gaande, Acquoy was niet de aanleiding voor het onderzoek.

Dorpsbelangen wijst ook op de hinder van geparkeerde auto's voor andere hulpverleners. 'Ook ambulances ondervinden vaak problemen bij het bereiken van het juiste adres, een probleem dat in alle kernen speelt met smalle dijken.” West Betuwe gaat de situatie nog evalueren, laat het college weten. Aan de hand daarvan zullen er mogelijk maatregelen volgen.

Lastige situaties

Volledig scherm Een voorbeeld van een gele kaart die de brandweer uitdeelt voor hinderlijk geparkeerde auto's. © Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het probleem van geparkeerde auto's speelt zeker niet alleen in de Linge. Ook langs de Waal zorgt dat soms voor lastige situaties voor hulpverleners.

Diverse brandweerkorpsen gaan met enige regelmaat met gele kaarten op pad om hinderlijk parkeren aan de kaak te stellen. ‘Zojuist is één van onze brandweerauto's geconfronteerd met uw geparkeerde voertuig. Het onjuist parkeren van uw voertuig kan grote vertraging opleveren voor hulpdiensten en ons zo ernstig in onze taakuitvoering belemmeren’, is een deel van de tekst op de kaart die onder ruitenwissers van foutparkeerders belandt.

Welwillendheid