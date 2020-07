Huub spaart al 37 jaar dakpannen: 'Ik ben de tel kwijt’

Celstraf dreigt voor man die inbrak bij voetbalver­e­ni­ging Alem en auto stal in Kerkdriel

8:49 ARNHEM/KERKDRIEL/ALEM – Een 39-jarige veelpleger, die probeerde in te breken bij voetbalvereniging Alem en een auto stal van een bedrijfsterrein in Kerkdriel, hangt opnieuw een celstraf boven het hoofd. De officier van justitie eiste zeven maanden cel tegen de man, en nog eens vijf maanden cel die de 39-jarige uit een vorige veroordeling als waarschuwing had meegekregen.