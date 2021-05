Iedereen baalt van vertraging nieuwbouw in Brakel

BRAKEL - De voetbalclub, de twee basisscholen maar zeker ook de gemeente Zaltbommel balen dat het plan voor een multifunctionele accommodatie in Brakel vertraging oploopt. Toch staan de neuzen nog dezelfde kant op, want er is geen sprake van onwil maar van overmacht.

Het zijn de drie g's die de komst van een gezamenlijke nieuwbouw voor de twee Brakelse basisscholen en voetbalclub BZC'14 in de weg zitten: grond, geiten en geld. Het plan waar de afgelopen jaren door een lokale stuurgroep en de gemeente zo hard aan is gewerkt, kan niet aan de zuidkant van de Middelkampseweg komen. De grond is daar niet in eigendom, de locatie ligt in de hindercirkel van een geitenbedrijf en de kosten zijn hoog: ruim 18 miljoen euro. Volgens wethouder Kees Zondag drie redenen waarom de multifunctionele accommodatie (mfa) er op die plek niet kan komen.

Geen snippertje grond

Maar een andere locatie is zomaar niet gevonden. Aan de noordkant van het dorp ligt de Waal en aan de zuidkant het schootsveld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat vrij moet blijven. In het oosten liggen de begraafplaats, het Brakelse Bos en aansluitend het glastuinbouwgebied. Alleen ten westen van het dorp is nog wat plek, maar daar heeft de gemeente Zaltbommel nog geen snippertje grond in bezit.

En omdat Brakel ook voor woningbouw ruimte nodig heeft, maakt de gemeente nu even pas op de plaats. Er is tijd nodig om grond te kopen en om met de geitenhouder te praten over verhuizing. Pas als hier meer duidelijkheid over is, kunnen concrete plannen worden gesmeed, voor huizen én voor het mfa. Omdat alles met elkaar samenhangt, moet er nu eerst een masterplan voor het dorp komen.

Gemengde gevoelens

Hoewel de voetbalclub en basisscholen dit snappen, overheerst de teleurstelling. Clubvoorzitter Lars Pijlman en schoolbestuurder Robert-Jan Koevoets vertelden afgelopen week aan de raadscommissie het erg jammer te vinden dat het nu nog jaren duurt voordat er zicht is op nieuwbouw. Met gemengde gevoelens nemen ze daarom het geld van de gemeente aan dat nodig is om de komende jaren te overbruggen. Daarvan worden de oude schoolgebouwen opgelapt en het huidige voetbalcomplex uitgebreid. De raad neemt in juni een besluit over dit overbruggingskrediet van 1,4 miljoen euro.