IJsbaan Brakel wordt zo onzichtbaar mogelijk

Dit voorjaar kreeg Brakel te horen dat de ijsbaan gaat verkassen. De oude plek is nodig voor de uitbreiding van het plaatselijke bedrijventerrein. De baan komt een stuk dichter bij de huizen te liggen en wordt gecombineerd met een waterberging. Dat laatste is nodig om tijdens hoosbuien te zorgen dat de straten in Brakel niet blank komen te staan. Beide functies laten zich volgens wethouder Gijs van Leeuwen prima combineren. ,,Zware regenval zien we eigenlijk alleen in de zomer en schaatsen doen we in de winter.”

Verzet

Na de presentatie van de eerste plannen, kwam een deel van de bewoners van de Weitjesweg in verzet. Zij wonen aan de rand van het dorp, hebben nu vrij uitzicht over agrarische gronden, en willen dat graag zo houden. Bovendien waren zij bang voor overlast, omdat in dat eerste plan ook werd gesproken over het houden van festiviteiten op het ijsbaanterrein.

Voor de gemeente Zaltbommel en initiatiefnemer Van der Ven reden om het oorspronkelijke plan flink aan te passen. Veel zaken die ‘de hoogte in gingen’ zijn veranderd of zelfs geschrapt. Zo komt er geen aarden wal om de ijsbaan, geen hoge bomen en struiken en geen hoge speeltoestellen voor de kinderen. Verder komt er neerklapbare verlichting, die alleen omhoog gezet wordt als er ijs ligt. Ook wordt het clubgebouw minder groot dan aanvankelijk was ingetekend en worden alle materialen uitgevoerd in kleuren die zo min mogelijk opvallen in het groene landschap. De baan zelf wordt een stukje ingegraven, zodat hij verzonken ligt. En ook belangrijk: de mogelijkheid om op het terrein of in het clubgebouw te feesten is uit het bestemmingsplan geschrapt. Het wordt dus geen dolle boel daar in de polder.

Klap