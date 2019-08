Illegaal opgeslagen kunstgras op transport van Velddriel naar Amsterdam

UPDATE Restaurant La Folie Zaltbommel stopt in februari 2020

10:32 ZALTBOMMEL - Lieke en Joris Kerkhofs sluiten eind februari de deuren van hun restaurant La Folie in de binnenstad van Zaltbommel. ,,We willen nu, op het hoogtepunt van La Folie, stoppen en gaan voor een nieuwe uitdaging in ons leven", laten ze via Facebook weten. ,,We zijn ontzettend trots en dankbaar voor wat wij in elf mooie jaren hebben neergezet.”