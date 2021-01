Impressie clubgebouw

Vertraging aanbesteding velden

Volgens de voetbalclub is het nog altijd de bedoeling dat er in seizoen 2021/2022 gevoetbald kan worden op het nieuwe complex, al is er vertraging bij de aanbesteding van de velden. Dat zou aanvankelijk medio oktober al zijn gebeurd. ‘Door allerlei oorzaken is dit niet gelukt’, meldt de club, met daarbij de opmerking dat HRC’14 teleurgesteld is over de vertraging. De gemeente gaat in maart aanbesteden.