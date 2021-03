In de ban van stenen verzamelen: ‘Die happy stones hebben echt iets in me aangewakkerd’

ROSSUM - Platte stenen verzamelen, er een leuke tekening op zetten en ze voor de gelukkige vinder verspreiden in de buitenlucht. Een simpel concept, op dit moment overal in Nederland een hype. Het doel is even simpel als waardevol: een beetje vrolijkheid doorgeven.

Jelmer van den Toorn (37) uit Rossum was een paar weken geleden samen met zijn vriendin een weekend op Terschelling. Daar vond hij zijn eerste steen. Sindsdien is hij gegrepen door de ‘Happy Stones’, zoals ze ook wel worden genoemd.

,,Nog op het eiland heb ik mijn eerste stenen beschilderd en eenmaal weer thuis heb ik ze in de buurt van de school hier in Rossum verstopt. Wij wonen toevallig aan een grindpad en ook rondom ons huis liggen stenen. Ik kan er altijd wel een paar vinden. Ik maak ze schoon, zoek via Google een leuk plaatje en zet dat er met acrylstiften op. Nog een paar laagjes vernis eroverheen en klaar.”

Houden of ergens anders neerleggen?

Het idee is dat de vinder de steen mag houden of ‘m ergens anders weer neer mag leggen. Op een paaltje, bij een bankje, of in een park. Zo gaat een steen op reis, evenals de bijbehorende glimlach. Van den Toorn: ,,Ik vind de stenen vooral leuk voor kinderen, dus ik leg ze meestal in de buurt van speeltuintjes neer. Ik zie mezelf niet als heel creatief en ben ook geen knutselaar, maar die stenen hebben wel echt iets in me aangewakkerd.”

Hij ziet dat het vooral een activiteit is die veel ouders en kinderen samen doen. De ouder schildert, het kind zoekt. ,,Het is simpel, kost nauwelijks geld en de kinderen zijn even van het scherm af en in beweging.”

Het beschilderen en verstoppen van stenen is niet nieuw. Zo vond Van den Toorn vorig jaar tijdens een vakantie in Tsjechië ook een exemplaar. De Facebookgroep ‘Kei Tof’ telt inmiddels 47.000 leden. Van den Toorn maakte de facebookpagina ‘Happy Stones Rossum’ aan. Deze heeft al 170 leden, allemaal uit het kleine dorp.

Altijd wat stenen op zak

,,Facebook is wel echt een essentieel hulpmiddel, dat houdt het sneeuwbaleffect gaande. Waar mijn stenen terecht komen, volg ik niet echt. Wel heb ik tegenwoordig tijdens het uitlaten van onze hond altijd wat stenen op zak. Ze dwingen me om eens een ander rondje te lopen, anders liggen ze altijd op dezelfde plek.”

Volledig scherm Lisette van Maasakker met haar happy stones bij de Moerputtenbrug nabij Den Bosch. © Marc Bolsius

Kostbare schat

Ook Lisette van Maasacker (52) uit Sint-Michielsgestel is groot fan van de ‘Happy Stones’, zoals de beschilderde keien ook wel worden genoemd. ,,Mijn eerste steen vond ik tijdens een wandeling op de Heult in Boxtel. Er stond een heel fijntjes getekend kaboutertje op. Zo is het begonnen.” Inmiddels verstopt ze veel van haar stenen bij de Moerputtenbrug nabij Den Bosch. ,,Kinderen zien een mooi beschilderde steen echt als een kostbare schat”, aldus Van Maasacker. ,,Maar een goed gelukte steen kan ik zelf ook moeilijk weg doen. We hebben hier thuis al drie letterbakken vol verzameld.”