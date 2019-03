In de rij voor de milieustraat? Avri onderzoekt of het té druk wordt

TIEL/ZALTBOMMEL - Avri gaat onderzoeken of de vier milieustraten van de afvalinzamelaar uit hun jasje groeien. Op zaterdag is het niet ongebruikelijk om met je afval achteraan te sluiten in een lange rij auto's die voor een flinke vertraging zorgt. En de drukte neemt toe.

De vier grote milieustraten van Avri - in Tiel, Geldermalsen, Culemborg en Zaltbommel - trokken samen vorig jaar 438.000 bezoekers. Dat zijn er 40.000 meer dan in het voorgaande recordjaar: 2017.

Of het op de milieustraten met momenten té druk wordt, gaat Avri onderzoeken. Hoe snel eventuele maatregelen worden genomen, en waaraan de organisatie denkt, kan een woordvoerder niet zeggen: ,,We moeten nog met het onderzoek beginnen, daar kan ik niet op vooruitlopen. Maar we gaan het onderzoek nog dit jaar uitvoeren.’’

Groenafval grootste afvalstroom

Volgens teamleider Milieustraten Jan Hak is groenafval de grootste afvalstroom die op de milieustraten binnenkomt. ,,Daarna hout en grof afval; dan heb je de top drie wel’’, weet hij. Een ingreep in West Maas en Waal zou in Tiel in het komende klus- en snoeiseizoen al voor wat verlichting kunnen zorgen. In plaats van om de week gaat de mini-milieustraat van Beneden-Leeuwen namelijk iedere zaterdag open. Zo hoeven bewoners van die gemeente de Waal niet over te steken om hun afval nog in het weekend weg te brengen.

Vanaf half maart kunnen inwoners van West Maas en Waal naast asbest, snoeiafval en klein chemisch afval ook wit- en bruingoed kwijt bij de milieustraat. De gemeente hoopt dat met de wijzigingen de hoeveelheid afvaldumpingen afneemt. Volgens teamleider Hak gaat van mei tot oktober ook het brengstation van de firma Dekkers in Maasbommel open; daar kunnen inwoners van West Maas en Waal hun groenafval kwijt.

Alleen West Maas en Waal

Inwoners van West Maas en Waal hoeven dus niet meer over de brug te rijden met een aanhanger vol afval, maar mogen Rivierenlanders met een karretje groen wel naar Beneden-Leeuwen als het spitsuur is in Tiel of Geldermalsen? Avri verwijst voor het antwoord naar de gemeente West Maas en Waal die op haar beurt op de site terug verwijst naar Avri. Daar staat tussen haakjes geschreven dat de mini-straat in Beneden-Leeuwen ‘alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente West Maas en Waal’ is, net als het brengstation in Maasbommel.

Controles bij de ingang past Avri echter amper toe. ,,We kunnen om legitimatie vragen’’, reageert de woordvoerder, maar een pasjessysteem zoals in veel omliggende regio's wordt gebruikt is er nog niet.

John Michiels: ‘Zaterdag beter niet komen’

John Michiels uit Wamel heeft een aanhangwagen vol stoeptegels meegenomen naar de milieustraat in Tiel. ,,Ik ben de voortuin aan het renoveren’’, vertelt hij. Michiels komt vier à vijf keer per jaar bij de milieustraat. En de drukte? ,,Vandaag, zaterdag, is de eerste keer dat ik denk: gigantisch. Normaliter probeer ik doordeweeks te gaan, maar zaterdag kun je beter niet komen. Ik heb hier wel een halfuur in de rij gestaan.’’ Een irritatiepunt: slechte parkeerders. ,,Die niet weten hoe ze hun auto moeten neerzetten om te lossen; dan zetten ze die maar gewoon ergens neer en lopen ze naar de containers.’’ Volgens hem is er een rol weggelegd voor de Avri-medewerkers. ,,Aanwijzingen geven om de auto ergens anders neer te zetten, dan creëer je meer doorstroming.’’

Perry Leijtens: ‘Auto's zo goed mogelijk neerzetten’

Perry Leijtens werkt op de zaterdagen bij bij de milieustraat in Tiel. ,,We wisselen het werk af. Eén staat er bij de poort, die kijkt of mensen moeten betalen en helpt ze met het vinden van de goede bakken. Anderen staan weer bovenaan bij de containers en kijken of mensen het ook echt goed doen.’’ Hij herkent het beeld van de drukte: ,,Mensen staan hier soms wel lang te wachten, ja.’’ Maar ook het beeld van auto's die niet altijd even handig staan, is hem niet vreemd. ,,Je kunt er niet veel aan doen behalve ze proberen zo goed mogelijk neer te zetten zodat het verkeer een beetje kan doorrijden.’’

Sven Reinke: ‘Vrije smalle milieustraat’

Sven Reinke is de toezichthouder van dienst. ,,De Tielse milieustraat is voor best wel een groot gebied. Mensen uit West Maas en Waal komen hierheen, net als mensen uit Dodewaard. En dan heb je ook nog het gebied van Maurik tot Rijswijk.’’ En dat zorgt voor drukte. ,,Op zaterdag stonden er auto's tot aan de rotonde.’’ En dan is de milieustraat ook vrij smal. ,,Dan probeer je het in twee rijen te leiden - groen rechtsom, de rest links - maar dan nog staat het op een gegeven moment vooraan vast. Het groenafval komt eigenlijk alleen maar met karren of aanhangers, dus die zetten ook veel vast. Als er iets aparts zou zijn voor groen, zou dat hier al schelen.’’