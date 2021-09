In de rij voor een vaccinatie in Hedel op eerste dag van de GGD-prikbus in de Bommelerwaard

Verpleegkundige Don Straatman is er nog steeds verbaasd over. Hij stond dinsdag nog met de prikbus in Kesteren, net als Hedel een dorp met een bevolking die deels orthodox protestant is, kort door de bocht de achterban van de SGP. Die groep heeft het om principiële redenen niet op vaccineren en dat recht hebben ze. De halve dag in Kesteren leverde 55 mensen op die zich lieten inenten tegen corona. Aan het eind van de middag in Hedel is dat aantal al lang gehaald, is de indruk van Straatman. ,,Ik heb mijn verwachtingen na twee dagen wel een beetje bijgesteld.”