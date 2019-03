In de rij voor een van de vier woningen in dorpshuis De Vrijheid

Familie vermiste Patrick (34) doet emotionele oproep na arrestatie man uit Nederhe­mert: ‘Zijn zoon verdient antwoorden’

12 maart NEDERHEMERT - Wat is er zeventien jaar geleden toch gebeurd met Patrick van Dillenburg? Zijn zus en vriendin doen dinsdagavond een emotionele oproep in tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Het is nog steeds een open wond.‘’