In het kielzog van de koning maakt Wesley de Wit ook andere foto's

update Man (20) aangehou­den in onderzoek handgra­naat voor apparte­ment in Kerkdriel, spoot met graffiti getal ‘99'

2 juni KERKDRIEL - De politie heeft vorige week een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de handgranaat die op 13 januari voor een appartementencomplex in Kerkdriel werd gevonden. Het gaat om een 20-jarige man uit de regio Utrecht. In beelden van Opsporing Verzocht dinsdagavond is te zien hoe iemand het getal ‘99' met graffiti spuit naast de brievenbus, voordat de granaat werd gegooid.