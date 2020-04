In Petto ontwaakt uit coronaslaapstand met pubquiz zonder pub

Vrachtwa­gen­chauf­feur ‘komt het virus echt niet versprei­den’

7 april DEN BOSCH/HEDEL - Een bak koffie, even naar het toilet of snel de handen wassen bij de klant: dat zit er voor vrachtwagenchauffeur in de tijd van corona niet in. Bedrijven houden de chauffeur liever buiten de deur. ,,Dan zoek ik, terwijl ik wacht, maar even een boompje op. Al zijn die schaars op een industrieterrein.’’