Inbraakpoging op industrieterrein Zaltbommel: man vlucht over sloot en wordt in struiken aangehouden

Een politiehond zocht het terrein af. Uiteindelijk zagen agenten twee in het donker gekleden mannen over een hek klimmen. Een van hen kon meteen worden aangehouden. De ander dacht te ontkomen door over een sloot te gaan en het spoor over te steken. Hij lag op zijn buik in de struiken. De man is daar aangehouden. ,,Met deze twee aanhoudingen hebben wij mogelijk een inbraak kunnen voorkomen", aldus de politie.