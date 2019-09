Inbrekers dringen via het dak supermarkt Haaften binnen

Het is niet bekend wat er gestolen is. De winkel was donderdagochtend vanwege het onderzoek gesloten, liet de wijkagent van Haaften weten via Twitter. Ook Coop Haaften liet op Facebook weten dat de winkel wegens omstandigheden dicht was. Vanaf 13.00 uur kunnen klanten er weer terecht.

Via het dak inbreken bij supermarkten is een methode die vaker wordt gebruikt. In april 2018 gebeurde dat bij een Albert Heijn in Ede. Twee maanden daarvoor bij een Aldi in Overdinkel. In november 2010 was de Albert Heijn in Zaltbommel doelwit.