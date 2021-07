Inbrekers op heterdaad betrapt bij AVRI in Zaltbommel

Remijn Kerkdriel gaat voortaan ook de kazen rijpen van bedrijf in Rhenen

26 juni KERKDRIEL - Kaashandel Remijn in Kerkdriel neemt per 1 juli de activiteiten over van Meester-Affineurs. Affineren is het laten rijpen en op smaak laten komen van kaas door die regelmatig te keren. Hans Boot en Wout Kranenburg van het bedrijf in Rhenen gaan zich concentreren op productie en productontwikkeling.