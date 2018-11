Indisch onderonsje in Zaltbommel, en gasten gaan niet met lege maag weg

Sneek, Venlo, Tholen. Het publiek dat zich zondagmiddag verzamelt in de hal van het Zaltbommelse theater komt uit alle windstreken. Het merendeel noemt zich tweede of derde generatie indo. Nadat de laatste gasten plaatsnemen op het pluche, opent Ricky Risolles (40) het programma met een conference waarin hij zijn mede-indo's karakteriseert. Er wordt gelachen, de toon is gezet en een feest van herkenning is begonnen.