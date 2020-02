Indrukwekkend: bedrijf wint flinters metaal uit afval, ‘goed voor zeven Eiffeltorens’

Verontrus­te inwoners komen in actie tegen stort granuliet in Over de Maas

25 februari HEEREWAARDEN/MAASBOMMEL/LITH Naar schatting ruim tweehonderd verontruste inwoners van Maas en Waal komen zondag 8 maart naar zandwinplas Over de Maas in Dreumel om te protesteren tegen het storten van granuliet in deze natuurplas in wording. En de teller loopt nog.