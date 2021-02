Indrukwekkende dronebeelden: vee op Wakkere Dijk en de aanpak van een wel bij Zaltbommel

De paaltjes staan: Two Rivers Marathon lopen kan nu altijd

31 januari ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - De permanente markering van de Two Rivers Marathon in de Bommelerwaard is een feit. Dit weekend zijn de paaltjes geplaatst. De route loopt door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en gaat deels over de dijken van de Maas en de Waal.