Industrieterreinen en buitengebieden werken als magneet op criminelen: ‘Leggen vaak niet relatie met drugs’

Stort­plaats­dra­ma Rivieren­land lijkt goed af te lopen; extra heffing voor inwoners vervalt waarschijn­lijk

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - 10 miljoen euro. Dat moesten de inwoners van Rivierenland extra ophoesten voordat de provincie Gelderland bereid was het beheer van de Avri-stortplaats in Geldermalsen over te nemen. Maar lijkt het er nu op dat het betaalde geld terugkomt.

12 juli